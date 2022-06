T’es du soir Orbey Orbey Catégories d’évènement: 68370

Orbey 68370 Venez prendre part à ces soirées conviviales, improvisées, ouvertes à tous et gratuites, (sans amplification). Un moment d’échange autour de la musique, du chant, du conte, de la poésie, du théâtre, de la danse …selon l’envie des « spect’acteurs ». Une réinvention des soirées d’antan. Restauration sur place proposée par le salon de thé « Chocola’thé »

Venez découvrir ou nous faire découvrir un talent ! +33 6 87 84 58 39

