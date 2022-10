T’es Cap Canaille – Festival de Cirque Cassis, 22 octobre 2022, Cassis.

T’es Cap Canaille – Festival de Cirque

Cassis Bouches-du-Rhne Office de Tourisme de Cassis Provence Tourisme / Office de Tourisme de CassisProvence Tourisme / Office de Tourisme de Cassis

2022-10-22 13:30:00 13:30:00 – 2022-10-22 17:00:00 17:00:00

Cassis

Bouches-du-Rhne

Cassis

Exposition des enfants du centre aéré de l’atelier Georges Pompidou / jardin de la mairie



13h30/14h30 – Les petites Cassidens sur un fil / présentation du travail de la semaine



14h30 – COMME TOI TU ME VOIX

Cirque et musique – 35 minutes -

Deux femmes s’invitent à se surpasser à travers leurs différences.

Ici, maintenant, leurs chants, leurs rires, leurs pleurs, leurs corps,

leurs mots s’envolent et ricochent.



15h00 – 18h00 : Jardin public et place Baragnon:



– Chasse au trésor



– Syndikat des mômes – Espace Éveil avec cabanes sensorielles



– Les canailles sur un fil – Atelier de cirque parents / enfants -

Après une semaine d’intervention dans les écoles et les crèches, les Cie De l’un à l’autre , Ce qui nous lie et le Cirque pouce installeront leur matériel place Baragnon.



– 17h00 Place Baragnon – Cie Baluchon & Zizanie

Baluchon & Zizanie fédère du plus jeune au plus vieux. Même les plus grincheux auront envie de faire la fête ! Un concert à danser en famille, entres amis, tous ensemble… Jeanine et les musiciens vous entraînent à la danse avec une énergie débordante, sur des textes écrits sur mesure.

«C’est la fête de famille, nous sommes tous réunis pour danser et rire des portraits de notre famille excentrique : Magic Tonton et ses pigeons, Tatie Brigitte n’aime pas les gosses, les cousins, cousines avec leurs têtes de sardines, Mamie Crado ou Mamie Bisou… Alors on se serre les coudes, deux par deux, trois par trois, bras d’ssus, bras d’ssous, et tous ensemble : On danse!

Merci Papa ! Merci Maman d’avoir organisé cette grande fête !»

C’est parti pour la 2ème édition.

Nous vous avons concocté une belle édition circassienne !

Les enfants et leurs familles sont invités à venir découvrir activités, spectacles et ateliers créatifs dans le magnifique centre ville de Cassis.

https://www.ot-cassis.com/

Cassis

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Office de Tourisme de Cassis Provence Tourisme / Office de Tourisme de Cassis