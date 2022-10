T’es Cap Canaille – Dans mon arbre

2022-10-19 – 2022-10-19 MERCREDI 19 OCTOBRE

Bibliothèque

Dans Mon Arbre – Magali Braconnot / Cie Magik Bazar – Enfants du centre aéré

« DANS MON ARBRE » d’après le livre de Mélanie Watt « Frisson l’écureuil »

Spectacle sous forme de Kamishibaï pour les 3-6 ans

Le Kamishibaï est une technique japonaise qui permet de raconter des histoires, en faisant

défiler des illustrations dans un petit théâtre castelet appelé « Butaï ».

Frisson l’écureuil ne quitte jamais son arbre, c’est bien trop risqué !

Il pourrait se faire attaquer par les microbes, les orties, les requins ou les abeilles …

Contre le danger, il a tout prévu.

Tout est planifié, tout est sous contrôle !

Mais un jour, tout bascule.

Comment Frisson va t-il survivre à cette épreuve ?

Durée : 30 minutes C’est parti pour la 2ème édition.

Nous vous avons concocté une belle édition circassienne !

Les enfants et leurs familles sont invités à venir découvrir activités, spectacles et ateliers créatifs dans le magnifique centre ville de Cassis.

