150ÈME ANNIVERSAIRE DE L UNITÉ OPÉRATIONNELLE Parc Châtillon, 14 mai 2023, Terville.

Animations et démonstrations diverses, jeux pour petits et grands, expositions photos et véhicules, spectacle de danse, récital par la musique des Sapeurs-Pompiers de Thionville, boissons chaudes et froides, gâteaux, présence de l’association Patrimoine et Histoire des Sapeurs-Pompiers de la Moselle.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

Parc Châtillon Route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est



Animations and various demonstrations, games for young and old, photo and vehicle exhibitions, dance show, recital by the music of the Thionville Fire Brigade, hot and cold drinks, cakes, presence of the association Patrimoine et Histoire des Sapeurs-Pompiers de la Moselle.

Diversas animaciones y demostraciones, juegos para grandes y pequeños, exposiciones fotográficas y de vehículos, espectáculo de danza, recital de música de los bomberos de Thionville, bebidas calientes y frías, pasteles, presencia de la asociación Patrimoine et Histoire des Sapeurs-Pompiers de la Moselle.

Verschiedene Animationen und Vorführungen, Spiele für Groß und Klein, Foto- und Fahrzeugausstellungen, Tanzvorführungen, Liederabend der Feuerwehrmusik von Thionville, warme und kalte Getränke, Kuchen, Anwesenheit des Vereins Patrimoine et Histoire des Sapeurs-Pompiers de la Moselle.

