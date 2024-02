[TERRY RILEY’S IN C] 11 OSCILLATEURS ET 53 FORMES Médiathèque Grand M Toulouse, dimanche 26 mai 2024.

Spectacle – Avec Soia, Julien Sénélas et Jérôme Vassereau

Jérôme Vassereau (Pneu, La Colonie De Vacances, Binidu, Francky Goes to Pointe à Pitre…) et Julien Sénélas (Funken, Awards, The Fox Heads …), proposent une version de « In C », l’œuvre de Terry Riley créée en 1964 et considérée comme la première composition du courant de la musique minimaliste, dite répétitive. Cette version “pour 11 oscillateurs”, interprétée avec deux synthétiseurs modulaires, est une lecture inédite de cette pièce constituée de 53 courtes phrases musicales. Les instructions du compositeur incitent toute sorte de formation à faire vivre la partition et indiquent “Electronic Keyboard are welcome”. Une invitation claire et ouverte à faire de cette œuvre souvent jouée par des orchestres une relecture électronique.

Soia, graphiste, illustratrice, scénographe, s’est associée dès le début du projet aux deux musiciens pour proposer une représentation visuelle et ludique de cette partition évolutive. Les synthé sont synchro avec des animations dessinées par Soia qui représentent chacune des 53 cellules musicales de la partition.

Animation-partition animée donc en direct au gré de l’interprétation des musiciens à laquelle se superposent des animations visuelles en direct de Soia (manipulations projetées de papiers, couleurs, …).

Avec Soia – illustrations et animations vidéo, Julien Sénélas – synthétiseurs et Jérôme Vassereau – synthétiseurs.

Sur inscription auprès la médiathèque au 05 81 91 79 40

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Spectacle Tout public