Terroirs de Madiran

2022-08-09 – 2022-08-09 EUR 18 18 Le Château de Crouseilles vous emmène comprendre les plus grands terroirs du Madiran à l’occasion d’une dégustation unique. Après une dégustation à la barrique de leurs sélections en cours d’élevage, il vous propose de déguster les grands Vins issus de leur plus beaux terroirs.

Durée : 1h30. dernière mise à jour : 2022-06-16 par

