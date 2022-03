Terroir et traditions Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon

Loire

Terroir et traditions Andrézieux-Bouthéon, 20 mars 2022, Andrézieux-Bouthéon. Terroir et traditions rue des Garennes Complexe d’animation des bords de Loire Andrézieux-Bouthéon

2022-03-20 – 2022-03-20 rue des Garennes Complexe d’animation des bords de Loire

Andrézieux-Bouthéon Loire Andrézieux-Bouthéon Rendez-vous dimanche 20 mars, de 10h à 18h, au Complexe d’Animation des Bords de Loire pour « Terroir et traditions », une manifestation qui invite à la découverte du patrimoine culinaire local et de ses richesses. Entrée gratuite. Pass vaccinal. aba@andrezieux-boutheon.com +33 4 77 55 81 92 https://www.andrezieux-boutheon.com/evenement/terroir-et-traditions/ rue des Garennes Complexe d’animation des bords de Loire Andrézieux-Bouthéon

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon, Loire Autres Lieu Andrézieux-Bouthéon Adresse rue des Garennes Complexe d'animation des bords de Loire Ville Andrézieux-Bouthéon lieuville rue des Garennes Complexe d'animation des bords de Loire Andrézieux-Bouthéon Departement Loire

Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andrezieux-boutheon/

Terroir et traditions Andrézieux-Bouthéon 2022-03-20 was last modified: by Terroir et traditions Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon 20 mars 2022 Andrézieux-Bouthéon Loire

Andrézieux-Bouthéon Loire