Cébazat Cébazat Cébazat, Puy-de-Dôme Terroir en fête Cébazat Cébazat Catégories d’évènement: Cébazat

Puy-de-Dôme

Terroir en fête Cébazat, 4 septembre 2021, Cébazat. Terroir en fête 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 18:00:00 Parc Pierre-Montgroux 2 Rue du Grillon

Cébazat Puy-de-Dôme Cébazat La fête du terroir revient pour une nouvelle édition en plein air pour renouer avec les traditions et le goût du terroir. Au cœur du parc, de nombreux stands, dévoilant savoir-faire et mets traditionnels vous attendent et invitent à la découverte. contact@cebazat.fr +33 4 73 16 30 30 http://www.cebazat.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Cébazat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Cébazat Adresse Parc Pierre-Montgroux 2 Rue du Grillon Ville Cébazat lieuville 45.83013#3.09831