Territoires, un spectacle des Ballets confidentiels Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Territoires, un spectacle des Ballets confidentiels Bibliothèque Aimé Césaire, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Performance artistique au sein de la bibliothèque Aimé Césaire mêlant chant et danse, inspirée par le livre, « Habiter en oiseaux » de Vinciane Despret. Avez-vous déjà observé des oiseaux s’affrontant pour un territoire ? Par leur chant, par leur danse ?

Venez voir la chanteuse Eléonore Lemaire et la danseuse Johanne Saunier des Ballets Confidentiels, s’affronter dans la bibliothèque Aimé Césaire dans une flamboyante battle, inspirée par le livre de Vinciane Despret, Habiter en oiseaux, qui décrit avec beaucoup de finesse le côté éphémère des territoires. Spécialement pour la bibliothèque Aimé Césaire et à l’occasion de la deuxième édition de notre mois vert, des partitions de chants d’oiseaux en voie d’extinction créées par l’artiste Lucile Bertrand seront ajoutées au spectacle. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Ballets Confidentiels Territoires, Ballets Confidentiels

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Territoires, un spectacle des Ballets confidentiels Bibliothèque Aimé Césaire 2023-05-24 was last modified: by Territoires, un spectacle des Ballets confidentiels Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 24 mai 2023 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris