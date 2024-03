Territoires solutions TOTEM DE LA FRENCH TECH ALPES GRENOBLE Grenoble, vendredi 15 mars 2024.

Territoires solutions Partage des ressources en eau et sobriété Vendredi 15 mars, 20h30 TOTEM DE LA FRENCH TECH ALPES GRENOBLE Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00

A qui s’adresse cet AAC:

Startups

PME innovantes

Entreprises

Porteurs de projet

Vous avez une technologie ou un service innovant permettant de répondre à ces problématiques ?

Vous avez une solution innovante déjà commercialisée ?

Vous portez un projet de solution innovante en phase de R&D et qui nécessite encore d’être testée et cherchez un terrain d’expérimentation ?

Les 2 problématiques suivantes ont été travaillées en Janvier 2024 par un groupe de collectivités du sillon alpin dont la communauté de Bourg St Maurice ainsi que la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

1/ Comment mieux sensibiliser la population aux mesures de sobriété en eau ?

Comment mieux comprendre le cycle de l’eau, les impacts de ses comportements en tant qu’usager ou les éventuels désagréments liés aux restrictions en période de grande sécheresse ?

Comment aider les populations à agir en faveur de la sobriété de l’eau ?

2/ Comment favoriser la solidarité entre territoires dans la répartition des ressources en eau pour garantir une disponibilité au bon endroit et au bon moment ?

La ressource se raréfie, comment arriver à un meilleur équilibre et comment favoriser le partage et la connaissance ?

Par “partage”, nous parlons de partage de la donnée et de partage de la ressource.

Comment favoriser la solidarité entre territoires ? Comment anticiper les actions d’un territoire sur la disponibilité de la ressource sur un autre territoire ?

Comment mieux anticiper la disponibilité de la ressource ?

Comment mieux gérer le stockage en période d’abondance et la distribution en période de pénurie ?

Par “connaissance”, nous parlons de connaissance des réseaux, des flux, des consommations :

Comment favoriser une connaissance de l’état des réseaux ?

Comment connaître la quantité et la qualité des ressources ?

Comment favoriser une meilleure gestion de la ressource ?

Comment favoriser une meilleure connaissance inter-territoriale dans une optique de solidarité amont / aval ou dans une logique de partage (identification des gisements, des fuites, identification des zones sensibles ou polluées)

Comment mieux mesurer et piloter les flux ?

Durée de l’expérimentation : Entre 6 et 12 mois

Next Step :

LE 04 AVRIL 2024

TOTEM DE LA FRENCH TECH ALPES GRENOBLE

16, Bd Maréchal Lyautey

38000 Grenoble

Venez rencontrer les collectivités du sillon alpin ainsi que la CNR pour leur présenter et expérimenter vos solutions sur leurs territoires avec leurs cas d’usages.

Le modèle économique de l’expérimentation sera à discuter au cas par cas avec les territoires

CANDIDATEZ AVANT LE 15/03/2024:

Présentation de l’entreprise à envoyer à : annesophie.vernay@ftalps.com

Pour toute question ou information complémentaire, contactez:

Anne-Sophie Vernay 07 49 37 98 87

TOTEM DE LA FRENCH TECH ALPES GRENOBLE 16, Bd Maréchal Lyautey 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « annesophie.vernay@ftalps.com »}] [{« link »: « mailto:annesophie.vernay@ftalps.com »}]

ressources en eau sobriété