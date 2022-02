Territoires Sauvages #4 : un voyage au coeur des espaces naturels Halle du port Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Territoires Sauvages #4 : un voyage au coeur des espaces naturels Halle du port, 15 avril 2022, Le Teich. Territoires Sauvages #4 : un voyage au coeur des espaces naturels

du vendredi 15 avril au lundi 18 avril à Halle du port

La 4ème édition du Festival Territoires Sauvages aura bien lieu au Teich cette année ! Du vendredi 15 au lundi 18 avril 2022, l’événement met à l’honneur la nature sauvage minuscule. Profitez du week-end de Pâques pour faire plus ample connaissance avec les trésors de la nature de Nouvelle-Aquitaine. Films naturalistes, balades guidées, échanges avec les acteurs de la préservation de l’environnement : le festival vous propose un voyage en 3 dimensions à la découverte du patrimoine naturel. Territoires Sauvages ce sont aussi des expositions, une ferme pédagogique, des balades contées, des animations pour les enfants, un crieur sur échasses… On préfère nettement vous retrouver sur place mais si jamais vous ne pouvez pas nous rejoindre, une partie de la programmation sera aussi accessible sur le web ! Programme complet et inscriptions aux sorties/ateliers prochainement sur [www.territoires-sauvages.fr](http://www.territoires-sauvages.fr) Un festival signé Cistude Nature et Mainate.

Gratuit – seuls les sorties et ateliers se font sur inscription

Festival nature au Teich : Films, balades, exposition, rencontres, concert… Halle du port Le Teich Le Teich Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T17:00:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T20:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T23:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Halle du port Adresse Le Teich Ville Le Teich lieuville Halle du port Le Teich Departement Gironde

Halle du port Le Teich Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-teich/

Territoires Sauvages #4 : un voyage au coeur des espaces naturels Halle du port 2022-04-15 was last modified: by Territoires Sauvages #4 : un voyage au coeur des espaces naturels Halle du port Halle du port 15 avril 2022 Halle du port Le Teich Le Teich

Le Teich Gironde