Appel à candidatures | Laboratoire des territoires – Résidence réemploi 2023 5 juin – 5 juillet Territoires pionniers | Maison de l’architecture – Normandie

Architectes et diplômé·es d’une école d’architecture, découvrez le nouvel appel à candidatures lancé par Territoires pionniers dans le cadre de son Laboratoire des territoires 2023. Postulez avant le 5 juillet 2023 pour cette nouvelle résidence d’architecture consacrée au réemploi des matériaux de construction !

En s’associant aux membres du club Réemploi Bâtiment Normandie, et en particulier au Plateau Circulaire qui accueillera l’atelier des résident·es, Territoires pionniers souhaite ouvrir un espace de recherche-action qui aura pour objectifs de contribuer, avec un volet culturel, à la mise en œuvre du réemploi comme réponse à la réduction des déchets dans le secteur du bâtiment.

Découvrez le contexte normand, le cadre de cette résidence d’architecture thématique et les partenaires associés dans l’appel à candidatures à télécharger dès à présent sur territoirespionniers.fr.

• appel à candidatures ouvert aux architectes et diplômé·es d’une école d’architecture

• date limite d’envoi des dossiers : mercredi 5 juillet 2023

• en savoir plus et télécharger l’appel à candidature

Territoires pionniers | Maison de l'architecture – Normandie 22 place Jean Letellier, Caen Caen 14000 Calvados Normandie 0231240681 http://www.territoirespionniers.fr contact@territoirespionniers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T08:00:00+02:00 – 2023-06-05T23:59:00+02:00

2023-07-05T01:00:00+02:00 – 2023-07-05T23:59:00+02:00

résidence architecture réemploi

Réemploi des matériaux au Wip – crédit : Cyrus Cornut