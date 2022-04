Territoires en transitions dans l’UE : pour une Europe plus juste Paris, 23 mai 2022, Paris.

Territoires en transitions dans l’UE : pour une Europe plus juste

du lundi 23 mai au mercredi 25 mai à Paris

Cet événement organisé par le **Réseau interdisciplinaire pour l’aménagement, l’observation et la cohésion des territoires européens** (UMS RIATE) vise à valoriser et mettre en perspective auprès des acteurs français (locaux et nationaux) et européens des territoires les productions sur les dynamiques territoriales développées à la fois par l’ANCT (PADT et Observatoire des Territoires) et les programmes sur la cohésion des territoires en Europe, sur la base d’analyses développées dans d’autres régions de l’UE (ESPON), afin de développer les éléments de diagnostic et d’outillage des politiques publiques pour une meilleure gouvernance multiniveaux. Il abordera plus spécifiquement les transitions en Europe dans le contexte de la publication du **8ème rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et territoriale** (mobilités quotidiennes, accessibilité aux services et centralités au regard des fonctions économiques et des aménités des territoires) et reflètera les priorités de l’agenda territorial 2030 liées à une « Europe plus juste ».

Informations sur les horaires, le lieu et les conditions d’accès à venir

Un événement labélisé Présidence Française de l’Union Européenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T17:30:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T17:30:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T17:30:00