L’exposition imagine l’espace public de demain en s’intéressant aux mouvements de la terre et à l’usage qu’on en fait. Reconversion d’anciennes emprises industrielles, requalification des lisières agricoles et péri-urbaines, déclin des zones commerciales et de leurs gigantesques parkings… Le public est invité à découvrir les démarches menées sur les territoires des bassins miniers, français et belges, où les friches des anciennes exploitations minières, terrils et anciens cavaliers de mines (voies ferrées) sont transformées en autant de « lieux » et de « liens », pour former de vastes chaînes de parcs. L’exposition présente par ailleurs le projet de Lisière du campus de Paris-Saclay, qui articule un ensemble de systèmes hydrauliques, de mesures écologiques, de parcelles expérimentales et agricoles, d’usages sportifs et récréatifs au profit de l’invention d’un espace public d’un nouveau genre. L’objectif ? Réinventer la relation entre le Campus urbain et le territoire agricole du plateau de Saclay.

A la découverte du rôle fondamental de la terre dans nos territoires

