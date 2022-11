RECRUTEMENT CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT EMPLOI F/H TERRITOIRE EST ENSEMBLE, 27 novembre 2022, Pantin.

Est Ensemble recrute

TERRITOIRE EST ENSEMBLE PANTIN, LE PRE SAINT GERVAIS, LES LILAS, BOBIGNY, BONDY, ROMAINVILLE, NOISY-LE-SEC, BAGNOLET, MONTREUIL

RECRUTEMENT CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT EMPLOI F/H

L’Etablissement Public Territorial Est Ensemble recrute sur un emploi permanent pour sa Direction de l’Emploi et de l’Economie :

Un(e) Chargé(e) de développement emploi F/H Pour l’unité territoriale 2 Noisy-le-Sec

Cadre d’emplois des attachés territoriaux – Catégorie A

Missions :

Au sein de la Direction de l’Emploi et de l’Economie (DEE) et sous la responsabilité du Responsable de l’Unité Territoriale (UT), vous animez le réseau des acteurs de l’emploi, en articulation avec le/la chargé.e de développement entreprise, à l’échelle du territoire de l’UT. Et vous pilotez l’intervention de l’UT sur les thématiques « autour de l’emploi ».

Vous avez notamment pour mission d’aller à la rencontre des partenaires du territoire pour connaitre leur offre de service, de promouvoir le rôle et les projets d’Est Ensemble sur les sujets emploi et développement économique et de mobiliser les acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle, en faveur des habitants du territoire.

Vous organisez des réunions “lieux ressources” de mise en réseau. Vous mettez en œuvre et assurer le suivi opérationnel des chartes RSE / entreprise et territoire. Et vous mettez en place des processus de recrutements collectifs.

Vous participez au suivi et à la mise en œuvre opérationnelle des projets (par exemple : PRIJ, cité de l’emploi, tiers-lieux…) et assurez la bonne articulation de ces derniers avec la dynamique d’animation territoriale portée par l’UT, en coordination avec le pôle économie et emploi de la transition.

Vous participez à l’animation du volet emploi et développement économique du contrat de ville en contribuant aux diagnostics des QPV et au suivi et à l’accompagnement des associations financées.

Missions transverses :

Vous participez à la programmation et la mise en œuvre de l’activité de l’UT et de la Direction de l’emploi et de l’économie, ainsi qu’aux démarches de coordination.

Vous préparez et animez des comités techniques, des comités de pilotage, des bilans, etc.

Vous participez à la programmation et à la mise en œuvre de l’ensemble des actions portées par la Direction de l’emploi et de l’économie.

Compétences requises : Niveau de diplôme: Bac + 3/5

Bonne connaissance des politiques d’emploi, d’insertion et de formation professionnelle du public (demandeurs d’emploi, jeunes, étudiants, public QPV), de l’environnement socio-économique (chambres consulaires, organismes de formation, entreprises) du territoire.

Savoir développer et entretenir des relations de confiance avec les partenaires (animation de réseau, méthodologie de projet, animation de réunion, capacité de communication et de négociation…)

Prise d’initiative, être proactif et force de proposition.

Ponctualité et respect des horaires.

Savoir travailler en équipe.

Mobilité sur le territoire (permanences possibles sur les communes).

Disponibilité pour participation aux réunions ponctuelles en soirée ou le weekend.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 02 décembre 2022

Par mail : drh-recrutement@est-ensemble.fr, à l’attention de Monsieur le Président d’Est Ensemble , 100 Avenue Gaston Roussel 93232 Romainville Cedex



