Territoire en chansons (suite) à Vendôme

Territoire en chansons à Vendôme. Les chansons populaires des années 70/80/90 sont à l'honneur ! Participez d'abord au plus grand karaoké de marionnettes en compagnie de Lulu K'Net. Puis venez danser avec Le Municipal Bal qui réconcilie toutes les générations avec un répertoire éclectique, de Carmen à Lady Gaga, de Dalida à Bigflo & Oli, … Buvette et restauration sur place ! Venez faire la fête dans la cour du Cloître !

