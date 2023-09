Portes Ouvertes des Artistes – Edition Nord Territoire de l’Armentiérois et des Weppes Armentières, 6 octobre 2023, Armentières.

Portes Ouvertes des Artistes – Edition Nord 6 – 8 octobre Territoire de l’Armentiérois et des Weppes Entrée libre

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, rendez-vous artistique proposé par le Département du Nord, met à l’honneur les arts plastiques et visuels.

Près d’un millier d’artistes, professionnels et amateurs, se mobilisent chaque année en octobre pour faire de cet évènement culturel un moment inédit, riche en découvertes humaines et artistiques, dans des lieux surprenants, parfois insolites, toujours propices aux échanges et à la convivialité.

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes auront lieu dans le Nord les 6, 7 et 8 octobre.

Dans le Pas-de-Calais, les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes se dérouleront les 13 et 14 mai.

En Belgique, les Atelier in Beeld seront organisés les 6 et 7 mai (en Flandre et à Bruxelles).

Depuis ce site, vous pourrez découvrir les artistes qui ouvrent leurs portes dans le Nord et établir librement votre programme de visites.

Que vous soyez artiste, passionné d’art ou à la recherche d’un week-end de découverte ou d’initiation aux arts plastiques et visuels, les POAA sont là pour vous !

Territoire de l'Armentiérois et des Weppes Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T17:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00