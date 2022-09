Portes Ouvertes des Ateliers d’ Artistes Territoire de l’Armentiérois et des Weppes Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Portes Ouvertes des Ateliers d’ Artistes Territoire de l’Armentiérois et des Weppes, 7 octobre 2022, Armentières. Portes Ouvertes des Ateliers d’ Artistes 7 – 9 octobre Territoire de l’Armentiérois et des Weppes

Entrée libre

Les artistes du Nord vous ouvrent gratuitement leurs portes. Territoire de l’Armentiérois et des Weppes Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France liste des artistes du territoire sur demande à l’accueil de notre office de tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T10:00:00+02:00

2022-10-09T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Territoire de l'Armentiérois et des Weppes Adresse Armentières Ville Armentières Age maximum 99 lieuville Territoire de l'Armentiérois et des Weppes Armentières Departement Nord

Territoire de l'Armentiérois et des Weppes Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Portes Ouvertes des Ateliers d’ Artistes Territoire de l’Armentiérois et des Weppes 2022-10-07 was last modified: by Portes Ouvertes des Ateliers d’ Artistes Territoire de l’Armentiérois et des Weppes Territoire de l'Armentiérois et des Weppes 7 octobre 2022 Armentières Territoire de l'Armentiérois et des Weppes Armentières

Armentières Nord