Venez visiter plusieurs sites industriels et découvrir les actions mises en oeuvre pour sécuriser les installations et intervenir en cas d’accident.

Le détail des sites, les dates et horaires des visites ainsi que les conditions de participation sont détaillées sur le site de l’association UPSIDE (Union Pour la Synergie Industrielle et le Développement Économique) en charge de l’organisation de cette action.

https://www.upside-bouclesderouen.fr/

Ces visites sont proposées dans le cadre des « journées de la culture du risque ». Retrouvez toute la programmation du festival ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T10:00:00+02:00 – 2023-10-09T20:00:00+02:00

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00