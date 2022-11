Rendez-vous à l’Atelier Territoire de la Métropole Rouen Normandie Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Rendez-vous à l’Atelier Territoire de la Métropole Rouen Normandie, 26 novembre 2022, Rouen. Rendez-vous à l’Atelier 26 et 27 novembre Territoire de la Métropole Rouen Normandie

Entrée libre

Les artistes ouvrent leurs portes Territoire de la Métropole Rouen Normandie 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/rendez-vous-a-l-atelier-les-artistes-ouvrent-leurs-portes »}] La Métropole Rouen Normandie organise les 26 et 27 novembre 2022, Rendez-vous à l’atelier, les artistes ouvrent leurs portes. Le temps d’un week-end, des artistes, peintres, sculpteurs, photographes, designers… ouvrent gratuitement leurs ateliers au public, et invitent les visiteurs à découvrir leurs œuvres au sein de lieux parfois insolites. Ce rendez-vous est l’occasion pour le public non seulement d’aller à la rencontre d’un artiste et de son univers artistique et de pouvoir l’interroger sur ses travaux, ses sources d’inspiration, les techniques utilisées, mais aussi de parcourir voire découvrir les communes du territoire. Destinées aux artistes amateurs et professionnels, ces portes-ouvertes veulent également témoigner du dynamisme de la création sur notre territoire. Informations et programme : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/rendez-vous-a-l-atelier-les-artistes-ouvrent-leurs-portes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-27T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Territoire de la Métropole Rouen Normandie Adresse 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Territoire de la Métropole Rouen Normandie Rouen Departement Seine-Maritime

Territoire de la Métropole Rouen Normandie Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Rendez-vous à l’Atelier Territoire de la Métropole Rouen Normandie 2022-11-26 was last modified: by Rendez-vous à l’Atelier Territoire de la Métropole Rouen Normandie Territoire de la Métropole Rouen Normandie 26 novembre 2022 rouen Territoire de la Métropole Rouen Normandie Rouen

Rouen Seine-Maritime