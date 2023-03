Journées portes ouvertes terr’isa Saint-Jean-de-Fos Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos

Journées portes ouvertes terr’isa, 28 mars 2023, Saint-Jean-de-Fos. Journées portes ouvertes 28 mars – 2 avril terr’isa Journées portes ouvertes : l’atelier boutique sera ouvert au public et je travaillerai devant le public.

Au programme : pesée de boules de terre pour des petites séries,

malaxage de la terre avant tournage,

démonstration de tournage bols, gobelet, huilier…

pose d’anses sur un pichet, chope …

engobage, décoration aux engobes aux pinceaux,

décoration à la poire sur assiette, grand plat saladier

préparation de l’émail et pose d’émail par trempage enfournement…

et cuisson. En somme le travail quotidien du potier ! A bientôt ! terr'isa 23 bis rue de l'horloge 34150 saint jean de fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

2023-03-28T10:30:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 claustra bambous céramique

