TERRIL D’ESTEVELLES – QUAND LA NATURE REPREND SES DROITS Estevelles Estevelles Catégorie d’évènement: Estevelles

TERRIL D’ESTEVELLES – QUAND LA NATURE REPREND SES DROITS Estevelles, 28 mai 2022, Estevelles. TERRIL D’ESTEVELLES – QUAND LA NATURE REPREND SES DROITS avenue fosse 24 Estevelles

2022-05-28 – 2022-05-28

avenue fosse 24 Estevelles Pas-de-Calais Estevelles Venez découvrir l’histoire du terril 98 de la fosse 24 de la Compagnie des mines de Courrières. Depuis la fin de l’épopée minière, la nature a su retrouver sa place sur ce terril protégé en tant qu’Espace Naturel Sensible et faisant partie des éléments du bien Bassin minier inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin s’associe avec Eden 62 pour vous faire découvrir le terril d’Estevelles. contact@eden62.fr +33 3 21 32 13 74 https://eden62.fr/ Venez découvrir l’histoire du terril 98 de la fosse 24 de la Compagnie des mines de Courrières. Depuis la fin de l’épopée minière, la nature a su retrouver sa place sur ce terril protégé en tant qu’Espace Naturel Sensible et faisant partie des éléments du bien Bassin minier inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. avenue fosse 24 Estevelles

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Estevelles Autres Lieu Estevelles Adresse avenue fosse 24 Ville Estevelles lieuville avenue fosse 24 Estevelles

Estevelles Estevelles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/estevelles/

TERRIL D’ESTEVELLES – QUAND LA NATURE REPREND SES DROITS Estevelles 2022-05-28 was last modified: by TERRIL D’ESTEVELLES – QUAND LA NATURE REPREND SES DROITS Estevelles Estevelles 28 mai 2022

Estevelles