Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air ! TERRIER (Indie – Landeronde) Capable aussi bien de bombarder des punchlines tel un rappeur que de brancher ses morceaux sur du courant cold wave, Terrier s’affirme comme un compositeur renversant et un sacré swingueur de mots. https://jesuisterrier.bandcamp.com/releases OJOS (Electro Pop – Paris) La musique d’Ojos naît de la dualité. De la rencontre. Du choc, aussi. Mi-pop, mi-urbaine, elle est épurée, résolument contemporaine. Mi-hispanisante, mi-franco- phone, elle est singulière, reconnaissable entre mille, surtout lorsque ses influences britanniques viennent compléter ce triptyque du sang, du sol et du coeur. https://www.youtube.com/c/OJOSmusic/videos DJ SET Dancing With Myself https://open.spotify.com/playlist/2uXdSkEEhiD9oxP6ElXzNX Infos pratiques : Samedi 3 Juillet 2021 de 19h à 2h

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris)

Buvette et Foodtrucks sur place : CB only Situation sanitaire : Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières encore quelques temps… comme ça nous pourrons voir le Supersonic et le Trabendo rouvrir tout bientôt. Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/666212798109554 Concerts -> Rock Musique

