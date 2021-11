Roubaix Concert en Loft Nord, Roubaix Terrier Concert en Loft Roubaix Catégories d’évènement: Nord

TERRIER ——- **TERRIER** fait ses premiers pas en tant que soliste. Ses influences viennent de groupes britanniques comme Working Men’s Club, Young Fathers ou Arctic Monkeys, et se ressentent dans sa musique où la guitare électrique se mêle aux mélodies électroniques. Dans son EP Naissance, sorti le 14 mai dernier, il nous parle de sa jeunesse en Vendée, de ses parents ou encore de sa saison favorite. C’est la naissance d’un projet intime, puissant et plein d’émotions. Écrites il y a quelque temps, les paroles de TERRIER retracent des moments de sa vie et ses souvenirs enfouis. [https://youtu.be/9mZAZojV4MY](https://youtu.be/9mZAZojV4MY)

TARIFS : 9€ – PASS 1 JOUR (BÉESAU + TERRIER + CHASSOL) : 21€

