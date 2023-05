Vide-greniers à Terrié Terrié, 29 juillet 2023, Catus.

Catus,Lot

Venez déambuler à la recherche de la bonne affaire. Ce vide-greniers est organisé par l’association Les 4 vents de Terrié.

2023-07-29 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-29 18:00:00. EUR.

Terrié

Catus 46150 Lot Occitanie



Come and stroll around in search of a good deal. This garage sale is organized by the association Les 4 vents de Terrié

Ven a pasear en busca de una buena oferta. Esta venta de garaje está organizada por la asociación Les 4 vents de Terrié

Schlendern Sie auf der Suche nach einem Schnäppchen durch die Straßen. Dieser Flohmarkt wird von dem Verein Les 4 vents de Terrié organisiert

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Cahors – Vallée du Lot