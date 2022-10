TERREUR Á L’ASILE-WALYGATOR GRAND EST Maizières-lès-Metz Maizières-lès-Metz Catégories d’évènement: Maizières-lès-Metz

Moselle

TERREUR Á L’ASILE-WALYGATOR GRAND EST Maizières-lès-Metz, 15 octobre 2022, Maizières-lès-Metz. TERREUR Á L’ASILE-WALYGATOR GRAND EST

Voie Romaine Maizières-lès-Metz Moselle

2022-10-15 – 2022-11-06 Maizières-lès-Metz

Moselle Maizières-lès-Metz dès le 15 octobre : projet zombie, manoir hanté, animations et décors thématisés dans tout le parc (tasses ensorcelées, magicien,…) et 2 nocturnes (22 et 31 octobre) contact@walygatorparc.fr +33 3 87 30 70 07 https://www.walygatorparc.com/grandest/ Maizières-lès-Metz

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Maizières-lès-Metz, Moselle Autres Lieu Maizières-lès-Metz Adresse Voie Romaine Maizières-lès-Metz Moselle Ville Maizières-lès-Metz lieuville Maizières-lès-Metz Departement Moselle

Maizières-lès-Metz Maizières-lès-Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maizieres-les-metz/

TERREUR Á L’ASILE-WALYGATOR GRAND EST Maizières-lès-Metz 2022-10-15 was last modified: by TERREUR Á L’ASILE-WALYGATOR GRAND EST Maizières-lès-Metz Maizières-lès-Metz 15 octobre 2022 Maizières-lès-Metz Moselle Voie Romaine Maizières-lès-Metz Moselle

Maizières-lès-Metz Moselle