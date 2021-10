Champs-sur-Marne École d'architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Terres Terres : du territoire francilien à la céramique artisanale École d’architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

École d’architecture de la ville & des territoires, le samedi 16 octobre à 13:30

Terres Terres ————- ### Du territoire francilien à la céramique artisanale Le projet « TERRES-TERRES » de la céramiste Emmanuelle Cassot a pour objectif de valoriser les terres argileuses des chantiers du Grand Paris Express : une exposition à découvrir pendant les Journées nationales de l’architecture à Saint-Ouen. La proposition d’Emmanuelle Cassot, architecte dilplômée de l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est, s’inscrit dans la thématique du Chantier du siècle et de la ville durable. Elle s’est intéressée à la valorisation des déblais issus des chantiers de construction du Grand Paris Express. L’exposition présente une série d’expérimentations mettant en avant les méthodes de filtrage et de recyclage des terres excavées, expérimentées par la céramiste ainsi qu’une sélection d’objets de poterie réalisés à partir de ces terres.

Entrée libre soumise à la présentation d’un passe sanitaire valide

Journées nationales de l’architecture École d’architecture de la ville & des territoires 12 avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T18:00:00

