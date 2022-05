TERRES RARES – Cyber opéra Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

du vendredi 23 septembre au samedi 24 septembre

Terres rares revisite le mythe de Prométhée en mettant en tension deux pôles : d’un côté la fascination envers les outils de plus en plus performants que nous offre la technologie ; de l’autre, la prise de conscience que la Terre, Gaïa, commence à s’ébrouer sous nos manipulations irrespectueuses. L’action se déroule aux confins du grand Nord, où une expédition géologique associant humains et robots se solde par un carnage. Mandatées par les commanditaires de l’expédition, deux intelligences artificielles cherchent à établir les faits. Encore opérationnel, le cyborg Éro.dot révèle les tenants du drame avant de générer une ode au Vivant. Ce cyber opéra réunit un trio de comédiens-chanteurs, un cyborg acrobate, un quatuor de musiciens, des entités robotiques et des formes immatérielles. Il s’inspire des dernières recherches en interaction humain/machine où les machines augmentent la réalité, nous permettant, peut-être, d’enrichir notre rapport au monde. Ce cyberopéra propose une réflexion tragi-comique sur l’intelligence humaine et la mémoire artificielle,sur la crise écologique actuelle et les relations que les humains entretiennent avec le Vivant. Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

