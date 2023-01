Terres plurielles Compiègne, 18 février 2023, Compiègne .

Terres plurielles

Rue des Minimes Compiègne Oise

2023-02-18 14:00:00 – 2023-03-19 18:00:00

Compiègne

Oise

Céramiques de Brigitte Tansini et peintures d’Iberia Lebel

De 14h à 18h du mardi au dimanche

L’une travaille la Terre, l’autre peint la Terre. Leur chemin se sont croisés quelques décennies plus tôt. Bien qu’elles aient chacune choisi des moyens d’expression différents, les mêmes sources d’inspiration les amènent à nous présenter une exposition où leurs œuvres se répondent. Entrer dans leur univers nous plonge dans la poésie des choses…

Professeur à l’école des Beaux-Arts de Compiègne pendant dix ans, Brigitte Tansini découvre le travail de la terre, adolescente, qui devient une passion. L’artiste céramiste tend vers des formes dépouillées, pures tournées ou moulées. Elles sont ce qu’elle a retenu de la contemplation d’éléments naturels forts. Ibéria Lebel vit et travaille à Amiens, fille du sculpteur Bruno Lebel, elle a très jeune été initiée à la peinture. Elle a exposé en France et à l’étranger, en Suisse, en Allemagne, en Hollande, mais c’est un voyage d’étude au Japon qui a confirmé son attrait

pour ce pays.

En choisissant de peindre des objets simples du quotidien, bols, théières, ou des fruits posés sur une table, il y a le désir d’exprimer une émotion poétique en résonance avec des états d’âme.

Entrée libre.

Céramiques de Brigitte Tansini et peintures d’Iberia Lebel

De 14h à 18h du mardi au dimanche

L’une travaille la Terre, l’autre peint la Terre. Leur chemin se sont croisés quelques décennies plus tôt. Bien qu’elles aient chacune choisi des moyens d’expression différents, les mêmes sources d’inspiration les amènent à nous présenter une exposition où leurs œuvres se répondent. Entrer dans leur univers nous plonge dans la poésie des choses…

Professeur à l’école des Beaux-Arts de Compiègne pendant dix ans, Brigitte Tansini découvre le travail de la terre, adolescente, qui devient une passion. L’artiste céramiste tend vers des formes dépouillées, pures tournées ou moulées. Elles sont ce qu’elle a retenu de la contemplation d’éléments naturels forts. Ibéria Lebel vit et travaille à Amiens, fille du sculpteur Bruno Lebel, elle a très jeune été initiée à la peinture. Elle a exposé en France et à l’étranger, en Suisse, en Allemagne, en Hollande, mais c’est un voyage d’étude au Japon qui a confirmé son attrait

pour ce pays.

En choisissant de peindre des objets simples du quotidien, bols, théières, ou des fruits posés sur une table, il y a le désir d’exprimer une émotion poétique en résonance avec des états d’âme.

Entrée libre.

+33 3 44 40 84 83

Compiègne

dernière mise à jour : 2023-01-16 par