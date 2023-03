EXPOSITION DE PEINTURE ET SCULPTURE Terres Nathales Saint-Hilaire-de-Clisson Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

EXPOSITION DE PEINTURE ET SCULPTURE Terres Nathales, 27 mars 2023, Saint-Hilaire-de-Clisson. EXPOSITION DE PEINTURE ET SCULPTURE 27 – 31 mars Terres Nathales La peinture est présente dans sa vie depuis toujours.

Sa passion de la terre, Nathalie la découvre en 2009.

Dans son travail, elle fait ressortir l’essentiel qu’elle puise dans son ressenti, sans s’attarder sur la réalité ; elle se refuse à reproduire le juste trait.

C’est donc la couleur, la lumière et la matière qui l’animent et la dirigent dans l’élaboration d’une pièce.

Dans ses sculptures, selon la technique « de la plaque », un univers féminin alliant la beauté à l’humour l’a entraîné à créer une série pleine de fantaisie : une déclinaison de femmes dont certaines ont la particularité d’arborer une poitrine en spirale, apportant à ses créations une touche féminine, positive et vivante.

Dans son besoin de création omniprésent, Nathalie réalise le transfert poétique de son imagination.

Venez découvrir son univers, et ses créations lors des Journées Europeennes des Métiers d’art. Terres Nathales 24 rue du Stade 44190 St Hilaire de Clisson Saint-Hilaire-de-Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.terresnathales.fr »}, {« type »: « email », « value »: « terresnathales@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:30:00+02:00 – 2023-03-27T18:30:00+02:00

2023-03-31T10:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00 Tableaux Peinture Nathalie CLEMENT

