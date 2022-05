Terres en fête, 10 juin 2022 09:00, Tilloy-lès-mofflaines.

Terres en fête revient du 10 au 12 juin 2022 à Tilloy-lès-mofflaines. 1er salon agricole au nord de Paris, Terres en fête est LE rendez-vous du monde agricole des Hauts-de-France pour le grand public et les professionnels. Fidèle à sa mission de représenter le monde agricole et rural, et de créer les synergies, Terres en fête met sur le devant de la scène plus de 500 exposants. Vitrine du dynamisme agricole régional, ils co-construisent ensemble une programmation riche à destination du grand public et des professionnels. Les professionnels se réunissent pour échanger autour de problématiques communes, rencontrer leurs partenaires de demain, découvrir les dernières innovations et nouer des échanges commerciaux. Côté grand public, c’est une immersion totale dans la réalité du monde agricole. Traite des vaches, simulation de conduite d’engins, échographie de brebis, petits et grands participent le temps d’un week-end à la vie des agriculteurs de la région et en découvrent les richesses.