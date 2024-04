Terres en fête Terres en fête Tilloy-lès-Mofflaines, vendredi 7 juin 2024.

Terres en fête 1er salon agricole au nord de Paris, Terres en fête est LE rendez-vous agricole des Hauts-de-France ! 7 – 9 juin Terres en fête

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T19:00:00+02:00

Véritable vitrine de l’agriculture, le salon réunit plus de 500 exposants, 500 animaux et accueille près de 85 000 visiteurs à chaque nouvelle édition. Venez découvrir toute la richesse de l’agriculture régionale et ceux qui la cultivent.

Terres en fête RD 60 62217 Tilloy-lès-Mofflaines Tilloy-lès-Mofflaines 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@terres-en-fete.com »}]

Terresenfete2024 terres en fete hauts de france

Terres en Fete