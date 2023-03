« Fête du printemps » à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux, 16 avril 2023, Braud-et-Saint-Louis OT Saint-Ciers-sur-Gironde Braud-et-Saint-Louis.

« Fête du printemps » à Terres d’Oiseaux

2023-04-16 10:00:00 – 2023-04-16 17:30:00

Braud-et-Saint-Louis

33820

Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, Terres d’Oiseaux vous invite à vous reconnecter à la nature lors de cette 7ème édition de la Fête du printemps, axée cette année sur le bien-être et l’écoresponsabilité.

La production locale, l’artisanat et le recyclage seront à l’honneur cette année grâce à un marché d’exposants et des activités de sensibilisation et de création seront proposées à toute la famille.

Rendez-vous le dimanche 16 avril 2023 de 10h à 18h.

+33 5 57 32 88 88 Terres d’Oiseaux

