Visite découverte des marais Dimanche 1 octobre, 10h00 Terres d’Oiseaux Gratuit

Partez à la découverte du plus grand estuaire d’Europe et des oiseaux de la réserve ornithologique, accompagné d’un guide nature. Les espèces qui ont niché dans le nord de l’Europe migrent à présent vers des contrées plus chaudes et trouvent ici un havre de repos avant de poursuivre leur route migratrice.

Terres d’Oiseaux 2, les nouvelles possessions – Port des Callonges – 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 32 88 88 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00

Zone humide Oiseaux

Terres d’Oiseaux