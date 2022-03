TERRES D’ÉVASION Festival Littéraire & Artistique – TERRES D’ÉVASION THENAC 17460 – 8 rue de la Paix, 8 avril 2022, Thénac.

L’association ‘L’Écriture prend le large’ présente son 15 ème festival les 08/09/10 avril 2022 TERRES D’ÉVASION. Le festival recevra en invités d’honneur : CAROLINE RIEGEL, grande voyageuse, membre de la société des explorateurs français, férue de montagne, elle est aussi écrivain, photographe, et cinéaste et STÉPHANE DUGAST, reporteur fasciné par les grandes explorations. Partons ensemble vers ces terres d’évasion, de rencontres et d’images inoubliables ! en les suivant, explorateurs, voyageurs autour du monde et artistes voyageant crayons à la main … Les invités se retrouveront pour des conversations littéraires, des projections, des animations jeunesses et des expositions. Nous proposerons aussi : Deux grands films suivis de débat Ethiopie – Sur la piste des origines, le vendredi 8 avril à 20h30, en présence de son réalisateur Patrick Bernard et Zanskar, les promesses de l’hiver, le samedi 9 avril à 21 h en présence de sa réalisatrice Caroline Riegel Entrée libre (sauf pour les films du vendredi et samedi soir Tarifs et réservations sur notre site) Programme et animations sur le site [sous réserve de toutes modifications ultérieures] [[http://salondulivrethenac.fr/](http://salondulivrethenac.fr/)](http://salondulivrethenac.fr/)

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-09T13:45:00 2022-04-09T23:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T18:00:00