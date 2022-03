TERRES DE SPORT : EN ROUTE VERS 2024 Fains-Véel Fains-Véel Catégories d’évènement: Fains-Véel

Fains-Véel Meuse Fains-Véel Les OMS de la communauté d’agglo Meuse Grand Sud organisent, le 25 juin 2022, une journée multi-sports. Cette manifestation a pour but de sensibiliser le public à l’évènement olympique de Paris 2024. +33 3 29 79 17 71 OMS

