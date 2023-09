Semaine Terres d’énAIRgie Terres de Montaigu Montaigu, 17 octobre 2023, Montaigu.

Semaine Terres d’énAIRgie 17 – 25 octobre Terres de Montaigu Entrée libre et/ou sur réservation

9 jours d’animations pour vous informer, vous inspirer et vous impliquer dans la transition environnementale !

Une semaine inédite d’animations autour de notre plan climat, à travers le territoire.

Pour cette première édition, l’arbre et l’énergie sont mis à l’honneur, notamment à travers deux soirées accessibles à tous.

D’autres thématiques sont abordées telles que : l’eau, la qualité de l’air, les déchets, les énergies renouvelables et la biodiversité.

Le Forum Terres d’énAIRgie prend également place à Montaigu-Vendée pour aborder le sujet des mobilités. Un cycle de conférences sur l’arbre vous y est proposé en parallèle des stands et ateliers : identification et entretien de vélos, atelier zéro déchet, possibilité de tester des vélos, triporteurs électriques et infos sur les autres modes de déplacements doux.

Pour découvrir le programme complet, cliquez ici : https://www.calameo.com/terres-de-montaigu/read/000514113130c406e5d7b

Terres de Montaigu 35 avenue Villebois Mareuil Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://vendee-mb-prestataire.for-system.com/f129638_fr-.aspx »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.terresdemontaigu.fr »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « SEMAINE Du mardi 17 au mercredi 25 octobre 2023 1u00e8reu00e9dition 9 jours pour vous informer, vo us inspirer et vo us impliquer E R O G RAMM AU P s, ateliers visite es h u00e9 m atiqu ru00e9es t ent et soi nvironnem sur lu2019e le climat. La Bernardiu00e8re… », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Programme Semaine Terres d’enAIRgie 2023 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230928093529-1a31c869f3647e6ce78fe13075a5fe61/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/terres-de-montaigu/books/000514113130c406e5d7b », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/terres-de-montaigu/read/000514113130c406e5d7b »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:00:00+02:00 – 2023-10-17T22:00:00+02:00

2023-10-25T09:00:00+02:00 – 2023-10-25T20:30:00+02:00

Terres de Montaigu

Terres de Montaigu