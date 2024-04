Terres de jeux 2024 La Loirétaine Châteauneuf-sur-Loire, samedi 25 mai 2024.

Participez à la Loirétaine !

Pour promouvoir les valeurs de l’olympisme et la pratique sportive, le Département du Loiret et le Comité départemental olympique et sportif français du Loiret organisent un grand événement festif et sportif le temps d’un weekend.

L’occasion pour tous, public familial et sportifs confirmés, de (re)découvrir gratuitement des sports le temps d’un weekend avec le village sportif qui se tiendra dans le parc départemental de Châteauneuf-sur-Loire (trentaine d’activités physiques, d’initiation et découverte de sports individuels et collectifs, buvette et restauration, spectacles….) et la pratique de disciplines sportives itinérantes et dans tout le Loiret!

Plus d’informations www.laloiretaine.fr EUR.

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Parc départemental de Châteauneuf-sur-loire

Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire

