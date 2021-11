Terres de froid Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel, 20 janvier 2022, Roques.

Terres de froid

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel

Le moulin et la photographe Danièle Boucon vous invitent à explorer la fonte des glaciers, l’impact sur l’environnement, en vous faisant découvrir une exposition d’incroyables photos glaciaires. Les photos présentées dans l’exposition ont été prises près du pôle Nord (Spitzberg), dans les Alpes, et dans le grand sud (Patagonie). Alors qu’une réflexion à l’échelle mondiale est engagée sur la question cruciale du réchauffement planétaire, de la fonte des glaciers et du déplacement des zones arides, Danièle veut par ces photos témoigner de la beauté de ces lieux. Photographe passionnée de sport, de nature et de voyage, Danièle Boucon a sillonné les grands espaces de la planète, des vastes déserts aux plus hauts sommets. Son attirance pour la montagne l’a emmenée sur de nombreux glaciers dans le monde : Patagonie, Himalaya, Alpes ; Islande … Des paysages en apparence uniformes, mais si riches et variés. L’émotion y est toujours intacte. Un atelier parents-enfants (dès 5 ans) de création d’un livre photo est proposé par l’artiste le samedi 22 janvier à 14h30 (Gratuit – sur inscription).

Photographies glaciaires par Danièle Boucon

Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel 14 avenue de la Gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T15:00:00 2022-01-20T18:30:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T13:00:00;2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T13:00:00;2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T18:30:00