Terres de A à Z, 9 novembre 2022, .

Terres de A à Z

2022-11-09 – 2023-04-17

La terre est l’un des premiers et l’un des plus anciens matériaux à la disposition de l’homme et la céramique dont le nom vient du grec ancien kéramos signifiant « terre à potier » ou « argile » fut le premier « art du feu » pratiqué par l’homme, avant l’apparition du travail du verre ou du métal.



C’est avant tout la terre qui est au fondement du travail de la céramique ! Ensuite à l’aide de l’eau, les mains de l’artisan la travaille afin de la rendre plus malléable, de la modeler et de la mettre en forme. Puis l’air intervient et enveloppe les pièces lors du séchage. Enfin, le feu vient révéler les couleurs et les transparences, et apporte la touche finale aux céramiques, un résultat parfois surprenant et inattendu. Et parce qu’elle associait les quatre éléments, l’eau et la terre, le feu et l’air, la céramique s’est très tôt chargée d’une dimension symbolique.



Sur le principe de la vitrine « De la terre au pot » dans la galerie culturelle de l’ancien Musée national des arts et traditions populaires, l’abécédaire « Terres » explore les formes et leur permanence, les gestes et techniques, les provenances de ces collections céramiques ainsi que la virtuosité des artisans qui provoque toutes ces métamorphoses, en quête de constantes expérimentations.



Commissaire :

Françoise Dallemagne, chargée de collections et de recherches, Mucem



Avec le soutien des amis du Mucem

