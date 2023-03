« TERRES D’AVENIR » TERRES D’AVENIR Atelier/Boutique, 30 mars 2023, Martres-Tolosane.

Bienvenue dans mon atelier boutique partagé » Terres d’Avenir » situé au coeur de la ville artiste de Martres-Tolosane. Vous pouvez y découvrir mes créations, voir une démonstration des techniques utilisées (modelage, sculpture, tournage) et vous informer sur les différents stages que je propose.

Sensible au monde qui m’entoure, à la recherche de l’harmonie et de l’équilibre des différents éléments et matières, j’aime créer, ce qui m’amène hors du temps vers une plénitude. J’expérimente, modèle et transforme les matières : terre, verre, métal, végétal, en créations uniques, décoratives et utilitaires sur le thème du vivant.

TERRES D'AVENIR Atelier/Boutique 14 Bd du Nord 31220 MARTRES-TOLOSANE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

