Terres d’ailleurs Bourges, jeudi 4 avril 2024.

Terres d’ailleurs Bourges Cher

Dimanche

Peinture intuitive et poésie

L’artiste, Stéphanie Derouèche, originaire d’Auvergne, est marquée par la curiosité et la liberté, c’est une artiste en quête de sens, soucieuse de notre reconnexion à la terre. Elle allie peinture et écriture pour apporter de la lumière et des ondes positives dans un monde en pleine mutation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 15:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

26 Rue Porte Jaune

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Terres d’ailleurs Bourges a été mis à jour le 2024-04-02 par OT BOURGES