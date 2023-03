Terreron & Cédric Hanriot « Power » Trio SUNSET, 1 juin 2023, PARIS.

Terreron & Cédric Hanriot « Power » Trio SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-06-01 à 20:30 (2023-06-01 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Le batteur Terreon Gully – connu pour son travail avec Christian McBride – et le pianiste Cédric Hanriot se sont rencontrés lors de l’enregistrement de l’album « Beautiful Life » de la chanteuse Dianne Reeves, album lauréat d’un Grammy Award. Depuis 2015 ils jouent ensemble régulièrement en trio et en duo – le répertoire étant composé de standards de jazz et de chansons françaises revisités, et de compositions des 2 musiciens. Aussi à l’aise dans les musiques urbaines que le jazz, la musique peut prendre plein de directions, avec deux mots clé: l’énergie et le groove. A ne pas manquer !

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

Le batteur Terreon Gully – connu pour son travail avec Christian McBride – et le pianiste Cédric Hanriot se sont rencontrés lors de l’enregistrement de l’album « Beautiful Life » de la chanteuse Dianne Reeves, album lauréat d’un Grammy Award. Depuis 2015 ils jouent ensemble régulièrement en trio et en duo – le répertoire étant composé de standards de jazz et de chansons françaises revisités, et de compositions des 2 musiciens. Aussi à l’aise dans les musiques urbaines que le jazz, la musique peut prendre plein de directions, avec deux mots clé: l’énergie et le groove. A ne pas manquer !

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici