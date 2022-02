Terrenoire + Sweet Street Opéra Châteaurenard, 12 mars 2022, Châteaurenard.

La Rotonde
Chemin du Mas de Lafont
Châteaurenard

2022-03-12 – 2022-03-12 La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Terrenoire à 22h30 :

En avril 2021, alors que les tensions sanitaires prennent le pas sur le rayonnement culturel, les deux frères commencent à imaginer des chansons plus lumineuses et dansantes en miroir aux Forces Contraires. Bouleversantes histoires d’amour et de mort, à la charge émotionnelle poignante, à l’image de “Ça va aller” et “Jusqu’à mon dernier souffle”, deux titres devenus, sans le vouloir, des hymnes des confinements successifs. Comme une suite, le deuxième acte d’une aventure humaine et musicale initiée en septembre 2020 avec la sortie du premier album de Terrenoire, Les Forces Contraires.



1ère partie Sweet Street Opéra à 21h :

Sweet Street Opéra, c’est un univers musical lancé à l’été 2021 par l’auteur, compositeur, interprète Edward Kionga-Kamau, un artiste anglo-kenyan

basé à Pertuis. Son univers est rempli de mélodies teintées par des rythmes afro-pop-électro-acoustiques.

Concert Terrenoire + Sweet Street Opéra à la Rotonde.

