TERRENOIRE + SUZANNE BELAUDRE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

TERRENOIRE + SUZANNE BELAUDRE Toulouse, 10 mars 2022, Toulouse. TERRENOIRE + SUZANNE BELAUDRE LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

2022-03-10 20:00:00 – 2022-03-10 23:00:00 LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville

Toulouse Haute-Garonne 14.8 EUR Ce groupe enchaîne les concerts et les invitations sur les plateaux, grâce à leur genre musical inclassable : entre pop et électro douce, leur musique est issue de multiples influences ! Suzanne Belaudre sera la première partie de Terrenoire. Un concert à ne pas manquer ! Ce duo de stéphanois est la nouvelle sensation de la scène française ! Ce groupe enchaîne les concerts et les invitations sur les plateaux, grâce à leur genre musical inclassable : entre pop et électro douce, leur musique est issue de multiples influences ! Suzanne Belaudre sera la première partie de Terrenoire. Un concert à ne pas manquer ! LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Ville Toulouse lieuville LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

TERRENOIRE + SUZANNE BELAUDRE Toulouse 2022-03-10 was last modified: by TERRENOIRE + SUZANNE BELAUDRE Toulouse Toulouse 10 mars 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne