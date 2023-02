TERRENOIRE + PREMIERE PARTIE LE TRIANON PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

TERRENOIRE + PREMIERE PARTIE LE TRIANON, 18 avril 2024, PARIS. TERRENOIRE + PREMIERE PARTIE LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2024-04-18 à 20:00 (2024-04-18 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. VERTIGO (2- PLATESV-R-2021-008878 3- PLATESV-D-2021-004480) PRESENTE : ce concert. Après un premier album salué par la critique et le public, qui leur a valu une Victoire de la Musique en 2022, le duo Terrenoire vous donne rendez-vous en 2024. Terrenoire Terrenoire Votre billet est ici LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris VERTIGO (2- PLATESV-R-2021-008878 3- PLATESV-D-2021-004480) PRESENTE : ce concert. Après un premier album salué par la critique et le public, qui leur a valu une Victoire de la Musique en 2022, le duo Terrenoire vous donne rendez-vous en 2024..29.0 EUR29.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE TRIANON Adresse 80, BLD ROCHECHOUART Ville PARIS Tarif 29.0-29.0 lieuville LE TRIANON PARIS Departement Paris

LE TRIANON PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

TERRENOIRE + PREMIERE PARTIE LE TRIANON 2024-04-18 was last modified: by TERRENOIRE + PREMIERE PARTIE LE TRIANON LE TRIANON 18 avril 2024 LE TRIANON Paris

PARIS Paris