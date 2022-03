TERRENOIRE Onet-le-Château Onet-le-Château, 16 mars 2022, Onet-le-ChâteauOnet-le-Château.

TERRENOIRE 25 Places des Artistes Onet-le-Château Onet-le-Château

2022-03-16 – 2022-03-16

Onet-le-Château Aveyron 25 Places des Artistes Onet-le-Château Aveyron

EUR 8 20 Onet-le-Château Originaire du quartier stéphanois de Terrenoire (Loire), ce duo de frères âgés de 24 et 30 ans réinvente la variété française sur un premier album intense, « les Forces contraires ».

Théo et Raphaël, alias Terrenoire, se sont lancés dans la musique dès l’adolescence et ont décidé de réunir leur trajectoire artistique dans ce premier album qui marque cette fin d’année par sa poésie et son intensité. Dernier coup de projecteur en date : leur émouvante chanson, « Jusqu’à mon dernier souffle », a été choisie pour servir de bande-son au dernier spot de pub d’Intermarché.

Le reste du disque est du même acabit. On ne ressort pas indemnes de chansons telles que « Margot dansait sur moi », « Mon âme sera vraiment belle pour toi », « Ça va aller » ou « Derrière le soleil », poignante ode à leur père décédé d’un cancer en 2018. « On l’a perdu au moment où on commençait cet album, expliquent les frères. Il a fallu trouver ensemble les ressources pour nous régénérer et gravir cette immense montagne. D’où la sincérité absolue des chansons, à l’os, à la vie à la mort. »

CHANSON FRANÇAISE | LA BALEINE MERCREDI 16 MARS À 20H30

contact@la-baleine.eu +33 5 65 77 68 00 http://www.la-baleine.eu/

OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

25 Places des Artistes Onet-le-Château Onet-le-Château

