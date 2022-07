TERRENOIRE Le Mans, 8 décembre 2022, Le Mans.

TERRENOIRE

239, Avenue Rhin et Danube Les Saulnières Le Mans Sarthe Les Saulnières 239, Avenue Rhin et Danube

2022-12-08 20:30:00 – 2022-12-08

Les Saulnières 239, Avenue Rhin et Danube

Le Mans

Sarthe

18 EUR Chanson Pop-Electro

Des histoires d’amour et de mort.

De lumières et de ténèbres mélangées. Et toujours au bout du tunnel de ces passions et de ces drames intimes, le rayonnement d’une énergie solaire largement positive.

C’est cette énergie que Terrenoire nous propose de (re)découvrir en live. Un concert placé sous le signe des forces contraires, gonflées de cette sève profondément intrigante, entre électronique et chanson, un son déjà instantanément reconnaissable, qui n’appartient qu’à Terrenoire.

