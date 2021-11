Terrenoire + Gisèle Pape Metronum, 15 février 2022, Toulouse.

Metronum, le mardi 15 février 2022 à 20:00

**Gisèle Pape (Première partie)** L’une des candidates finalistes de la Women Metronum Academy, Gisèle Pape tisse des espaces de rêverie entre pop hypnotique et electro expérimentale. Son sentier a croisé l’apprentissage de l’orgue, des études de cinéma à l’Ecole Louis Lumière et la pratique de la lumière. Artiste singulière, mue par une douce étrangeté, elle questionne autant qu’elle réenchante les fragilités de ce monde, révélant l’intime et la nature, de sa voix claire et envoutante. Seule en scène à la voix, à la guitare électrique et aux synthés, elle sort son premier album, Caillou, en 2021. **Terrenoire (électro – chanson)** Des histoires d’amour et de mort. De lumières et de ténèbres mélangées. Et toujours au bout du tunnel de ces passions et de ces drames intimes, le rayonnement d’une énergie solaire largement positive. On ne sort pas indemne de l’écoute du premier album de Terrenoire. C’est bien une grande qualité d’être secoué par des artistes à une époque où tant d’oeuvres semblent interchangeables et rapidement oubliés au fil de l’actualisation des playlists. Aux commandes de ce projet vraiment pas comme les autres, deux frères Raphaël et Théo Herrerias, qui ont grandi dans le quartier populaire de Terrenoire (d’où le nom évidemment), en banlieue de Saint-Étienne. De bout en bout, gonflé de cette sève profondément intrigante, entre électronique et chanson, déjà instantanément reconnaissable, qui n’appartient qu’à Terrenoire. Les rapprochant ainsi des chefs-d’oeuvre qui ont façonné leur imagination musicale, Kid A de Radiohead, L’imprudence d’Alain Bashung ou encore les envolées beats libres du label californien Brainfeeder. Sans que l’on ne puisse pour autant déceler dans les compositions de Raphaël et Théo la moindre proximité avec un quelconque univers musical connu. Terrenoire est Terrenoire. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=38932268) //www.youtube.com/embed/LcJxrtURopg ### ![]() ### Infos pratiques * Mardi 15 février 2022 à 20h * Durée : 3h * [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Tarifs : 14€/18€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



