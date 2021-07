TERRENOIRE ● CAROLE PELÉ L’espace Icare, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

TERRENOIRE ● CAROLE PELÉ

L’espace Icare, le samedi 25 septembre à 19:00

TERRENOIRE Des histoires d’amour et de mort. De lumières et de ténèbres mélangées. Et toujours au bout du tunnel de ces passions et de ces drames intimes, le rayonnement d’une énergie solaire largement positive. Aux commandes de ce projet vraiment pas comme les autres, deux frères Raphaël et Théo Herrerias, qui ont grandi dans le quartier populaire de Terrenoire (d’où le nom évidemment),en banlieue de Saint-Étienne. La rencontre artistique de ces deux tempéraments (comme le dit joliment Raph : “Je suis plutôt le terrien et Théo l’aérien), donne naissance à ces chansons sensibles et hors-norme à l’évidente, osons le mot : bizarrerie. ► [https://www.facebook.com/TerrenoireLaVieLaMort](https://www.facebook.com/TerrenoireLaVieLaMort) ► [https://www.youtube.com/channel/UCtnQDEJAArVlrT9mhCDraLQ](https://www.youtube.com/channel/UCtnQDEJAArVlrT9mhCDraLQ) CAROLE PELÉ Que ce soit en rappant, en parlant, en chantant ou en chuchotant, Carole Pelé livre ses doutes, ses révoltes, ses espoirs et ses colères sans se donner d’excuses. Face à la peur de son ombre, elle transcende ses petits riens du quotidien grâce son flow d’écriture automatisée et ses backs et fait de sa trap une performance universelle. ► [https://www.facebook.com/carolepelemusique/](https://www.facebook.com/carolepelemusique/) ► [https://www.youtube.com/channel/UCyJ2TaWhDJtfGV1r9wbv6Dg](https://www.youtube.com/channel/UCyJ2TaWhDJtfGV1r9wbv6Dg) ————————————————————————————— ►Ouverture : 19h00 ►Tickets : 12€ en prévente / 15€ sur place ►Bar sur place

L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



